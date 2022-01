Dachdecker (55) stürzte sechs Meter in die Tiefe

Rund sechs Meter stürzte ein Dachdecker am Montagmittag vom Flachdach eines Einfamilienhauses in Götzis in die Tiefe. Der Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma war gegen 12 Uhr damit beschäftigt, ein Holzbrett zu befestigen. Dabei beugte sich der 55-Jährige über die Dachkante hinaus und verlor das Gleichgewicht.