Seit 2017 verlor er 802 Mrd. Tonnen Süßwasser

Der einst größte Eisberg der Welt hat seit seinem Kalben in der Antarktis fast eine Billion Tonnen Süßwasser in den Ozean geschüttet. Dies geht aus einer Studie der University of Leeds, des British Antarctic Survey und des Centre for Polar Observation and Modelling hervor. Der eisige Gigant der Bezeichnung A-68A brach 2017 vor der antarktischen Halbinsel ab.