Verein Sindbad: Mentoren als Wegbegleiter

Der Verein Sindbad in Klagenfurt unterstützt seit November Kärntner Jugendliche. In Form eines Mentorenprogramms gibt es Hilfe am Bildungsweg. Auch das Soziale hat einen großen Wert. Johanna Zwittnig und Sabrina Reibnegger haben in Klagenfurt begonnen, das Angebot soll aber auf ganz Kärnten ausgeweitet werden.