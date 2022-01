Raubversuch in Bus: Opfer bedrängt und bedroht

Einen eher erfolglosen Raubversuch lieferte ein unbekannter Mann am 25. November in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing: Der Mann soll dort ein 28-jähriges Opfer bedrängt und damit gedroht haben, ihm sein Bargeld zu nehmen. Der 28-Jährige kam den Aufforderungen des Mannes nicht nach. Jetzt wurden von der Polizei Lichtbilder des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.