Tocotronic: Unfreiwilliger Soundtrack zur Pandemie

Gitarrenpoppig und ebenfalls sloganverliebt - wie so oft bei Tocotronic - lässt sich die auch schon ausgekoppelte Single “Jugend ohne Gott gegen Faschismus“ an. Im dazugehörigen Schwarz-Weiß-Video sieht man neben der im Stroboskoplicht konzertierende Band u.a. Skater an Graffiti mit explizit linken Botschaften vorbeiflitzen. Der Song sei der Versuch, sich in die Hoffnungen und Ängste heutiger Jugendlicher und in deren Blick in eine Zukunft, die ob der “Gefahr einer Faschisierung“ oder wegen der Klimakatastrophe nicht wahnsinnig rosig scheint, sagt von Lowtzow. Sieht der inzwischen 50-jährige Sänger parallelen zu seiner eigenen Adoleszenz? “Die 80er, als ich 15 oder 16 war und noch nicht in der Band gespielt habe, waren eine Zeit, die ich fast als hoffnungslos und apokalyptisch bezeichnen würde. Insofern kann ich da schon Parallelen erkennen.“ Deutschland sei politisch “total versteinert und - was man gerne vergisst - auch viel konservativer, als man sich das heute vorstellen kann“, gewesen. “Der Mainstream war viel mehr zum rechten Rand hin orientiert. Es gab Politiker in der CDU, die heute mit Leichtigkeit in der AfD wären.“ Die 90er seien dann “eine sehr zuversichtliche Zeit gewesen - wobei wir uns dann als Band bemüht, da ein bisschen dagegen zu arbeiten„“ lacht der Bandleader.