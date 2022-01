Frühe Sperrstunde sorgt für Filmriss in den Kinos

Besucherzahlen halbiert

Doch die vorverlegte Sperrstunde auf 22 Uhr macht den großen Ketten und den kleinen Lichtspieltheatern schwer zu schaffen. Die Besucherzahlen haben sich halbiert. Das Apollo in Mariahilf muss bereits Schließtage einlegen. Derzeit gibt es in der Bundeshauptstadt 27 Kinos mit 24.750 Sitzplätzen. Zu den Platzhirschen zählt Cineplexx. Es ist der größte Kinobetreiber in Österreich mit Sitz in Wien und auf Expansionskurs in Europa. Geschäftsführer Christof Papousek übt Kritik an der vorverlegten Sperrstunde. Dadurch fehle die Möglichkeit, die besucherstärkste Hauptabendrunde normal zu bespielen.