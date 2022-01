Wie Salzburgs Politik unser Land entwickeln will

Kaum ein Bundesland hat ein so veraltetes Entwicklungsprogramm wie Salzburg. Seit 2003 sind die Leitlinien der Regierung für die Landesentwicklung in Kraft. Höchste Zeit das Papier neu aufzusetzen. Ein aktueller Entwurf ist derzeit in Begutachtung. Noch bis Dienstag können Stellungnahmen dazu eingebracht werden. Das Programm gibt die Richtung vor, in die sich das Bundesland entwickeln soll.