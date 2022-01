Balkan-Bande verkaufte mehr als 300 Kilo Drogen

Täter teilweise geständig

Die drei anderen - teilweise vorbestraften - Männer bekannten sich grundsätzlich schuldig, gaben Schulden beziehungsweise Drohungen durch die albanische Mafia als Grund an, mitgemacht zu haben. Ein Sonderfall war die angeklagte Slowakin. „Meine Mandantin ist da hineingerutscht. Das sieht man schon daran, dass sie eigentlich um 1400 Euro im Monat als 24-Stunden-Pflegerin arbeitet“, so ihr Verteidiger. Die 34-Jährige war die Gespielin des Bosses, mietete auf ihren Namen Autos für den Drogentransport an und hat deshalb bereits in Frankreich eine Vorstrafe wegen Drogendelikten. Bei einer Verurteilung drohen allen Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft. Der Prozess wurde vertagt.