Nur noch eine Hand ragte aus Lawinenkegel

Insgesamt neun Freerider aus St. Agatha in Bad Goisern, München und Sankt Andrä im Lavanttal (Kärnten) im Alter von 26 bis 32 Jahren wollten bei Lawinenwarnstufe 4 bis 5 – fünf ist die höchste – bei der Variantenabfahrt „Angeralm“ abfahren. Sie standen, um das Gewicht zu verteilen, in mehreren Gruppen verteilt am steilen Nordosthang, als unter ihnen das Schneebrett abriss. Nur einer konnte oberhalb der Abrisskante stehen bleiben, seine acht Kameraden wurden zu „Passagieren“ der Lawine. Während fünf der jungen Männer an der Oberfläche der Lawine blieben und zwei ihren Lawinen-Airbag rechtzeitig auslösen konnten und nur leicht verschüttete wurden, schaffte es ein 31-jähriger Münchener nicht mehr, den rettenden Luftrucksack zu aktivieren. Er wurde vollkommen verschüttet, nur noch eine Hand ragte heraus. Seine Rettung!