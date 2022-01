Petition gegen Zerstörung von wertvoller Öko-Wiese

Mandatar ist empört

Selbiges will der blaue Umweltschützer jetzt bei den bedrohten „Attems“-Gründen erreichen. „Wir dürfen nicht so weitermachen wie bisher. Es muss auch in unserer Gemeinde ein Umdenken geben. Denn die Erderwärmung samt dramatischen Folgen wie Fluten und mehr macht auch vor dem Pielachtal nicht halt. Wir werden jeden Quadratmeter Grün brauchen, um die Klimakrise zu meistern.“ Den Mandatar empört auch das „sündhaft teure“ Entwässerungsprojekt in seiner Gemeinde: „Böden vermögen Feuchtigkeit zu speichern und sind somit eine regelrechte Öko-Waffe gegen die Trockenheit.“