„Wir sind mittlerweile digitaler Player geworden“

„In der virtuellen Kunstwelt musst du schnell sein“, erklärt Museumsdirektor Alfred Weidinger, warum er binnen weniger Tage das neue Festival Art NFT Linz ins Leben gerufen hat: „Wir sind mittlerweile mit unseren Aktivitäten ein digitaler Player mit internationaler Aufmerksamkeit geworden. Jetzt wollen wir uns vor allem in Linz, wo schon das AEC in diese Kerbe schlägt, noch weiter in diese Richtung positionieren.“ Gemeinsam könne man hier noch mehr erreichen. Daher ist das neue Festival auch tatsächlich zeitgleich mit dem Ars Electronica Festival im Herbst eingetaktet.