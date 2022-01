„Uncharted“-Collection: Hochglanzoptik auf der PS5

Am 28. Jänner bringt Sony seine „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ auf die PS5 - und lässt die Schatzjäger-Abenteuer „Uncharted 4: A Thief‘s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“ auf der Next-Gen-Konsole in neuer Pracht erstrahlen. Im Launch-Trailer zeigen die Entwickler von Naughty Dog den optischen Aufputz der Neuveröffentlichung und die Features der PS5-Versionen.