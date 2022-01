„Die Autokraten versuchen, sich zu positionieren“

Krone: Nun hat Österreich innerhalb kürzester Zeit zwei neue Bundeskanzler bekommen. Vom jetzigen, Karl Nehammer, waren seit Langem wieder versöhnlichere Töne zu vernehmen. Hat die Ego-Show nun ein Ende?

Gruber: Soweit würde ich nicht gehen. Aber immerhin wurde erkannt, dass es wie bisher nicht mehr funktioniert, dass es einen anderen Kurs braucht. Die Agenda, also das, was politisch durchgesetzt werden soll, dürfte aber dieselbe geblieben sein. Wenn auch auf etwas angenehmere Art. Ich denke, was wir jetzt diskutieren müssen, ist, wie wir Demokratie definieren. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit. In den USA, in Russland, in der EU. Geht es eben nur um Stimmenmaximierung oder darum, die Probleme unserer Zeit zu lösen und dabei die Bevölkerung wirklich miteinzubeziehen? Eine reife Demokratie wird kommen, die wenigsten von uns werden sie aber noch erleben. Kleisthenes hat 500 vor Christi bereits vorgearbeitet, dann kam die Magna Carta im Jahre 1215. Heute leben wir in einer einigermaßen funktionierenden Demokratie. Und was da noch kommen wird, hat damit zu tun, was man dem anderen zugestehen will.