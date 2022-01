In diesen Fällen sagen wir Danke!

Hotelkosten erstattet

Um an einem beruflichen Seminar teilzunehmen, hatte Gerhard S. über eine Online-Plattform für Ende November eine Nacht in einem Wiener Hotel reserviert. Dafür bezahlt hatte er 69 € schon bei Buchung. Da das Seminar genau an jenem Tag stattgefunden hätte, an dem der letzte harte Lockdown in Kraft trat, stornierte Herr S. das Zimmer - doch eine Erstattung wurde abgelehnt. „Es hieß, ich hätte die Nacht, weil sie unmittelbar vor dem Lockdown lag, noch konsumieren können“, bat der Leser um Hilfe. booking.com hat auf Anfrage rasch reagiert. Herrn S. wurde der Betrag zurückgezahlt.