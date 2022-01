Sänger Meat Loaf im Alter von 74 Jahren gestorben

2016 auf Bühne zusammengebrochen

Meat Loafs Gesundheitszustand hatte in der Vergangenheit immer wieder für Spekulationen gesorgt. So ist der Sänger, dessen Künstlername „Faschierter Braten“ hieß, im Sommer 2016 bei einem Konzert in Edmonton (Kanada) während seines Hits „I‘d Do Anything For Love“ plötzlich zusammengebrochen. „Das war meine eigene Schuld, denn wir hatten 17 oder 18 Shows gespielt, dann drei Wochen Pause und dann nochmal 17“, sagte der Sänger später „Entertainment Weekly“. „Ich war einfach durch. Ich bin nicht mehr 32.“