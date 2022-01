Erkrankungen des Herzens vorbeugen

Die gebürtige Klagenfurterin Ariane Pessentheiner ist seit zwölf Jahren als wissenschaftliche Forscherin tätig und hat sich dabei vor allem auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und deren Vorbeugung fokussiert. „Man muss sich vorstellen, dass alle Krebserkrankungen zusammengezählt nicht so viele Leute umbringen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, so die Biochemikerin, die an der Medizinischen Universität Graz tätig ist: „Dabei wären bis zu 80 Prozent der Fälle durch eine Lebensstiländerung wie gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung vermeidbar.“