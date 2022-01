Insta für den ORF, aber nicht für den Chef

„Krone“: Er hat kürzlich weitreichende Änderungen für den ORF angekündigt – was wird in der Außenstelle Linz anders?

Obereder: Wir stehen an einer Zeitenwende. Wir müssen unser Geschäftsmodell dem digitalen Wandel anpassen und unseren Fokus auf das Publikum unter 30 Jahren lenken. Das sind Leute, die teils nicht einmal wissen, dass es einen ORF gibt, denen müssen wir das in Erinnerung rufen. Das werden wir hauptsächlich über Social Media versuchen.