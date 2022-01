Telefonbetrüger rufen mit Wiener Nummer an

Das Telefon klingelt. Eine Telefonnummer mit Wiener Vorwahl ruft an. Ein vermeintlicher Beamte der Abteilung für internationale Angelegenheiten des Bundesministerium für Inneres gibt in Englisch an, dass mit Ihrer Identität ein widerrechtliches Geschäft abgeschlossen worden sein soll. Sie werden angewiesen die Taste 1 zu betätigen, woraufhin Sie weitergeleitet werden. Die Telefonbetrüger verlangen nun sensible Daten wie etwa Passwörter, Bank-Zugangsdaten und Kreditkartennummern. Die Polizei warnt: „Folgen Sie nicht den Anweisungen, sondern verständigen sofort die Polizei!“