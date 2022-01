Salzburger Ermittler lassen Drogenring auffliegen

Ausgeklügelte Drogen-Organisation

Die Beschuldigten sind zwischen 21 und 30 Jahre alt und österreichische, syrische und türkische Staatsbürger. Die beiden Drahtzieher des Drogenrings, zwei Syrer (23 und 27) betrieben einen Frisörsalon und ein Obst- und Gemüsegeschäft. Die Organisation des Drogen-Handels schaute dabei wohl wie folgt aus: Der 23-Jährige organisierte die Verteilung der Drogen an die Sub-Dealer, der 27-Jähriger war mit Unterstützung seines 30-jährigen Bruders für Ankauf und Verteilung des Suchtmittels zuständig. Die Wohnung, in der die Verdächtigen die Drogen zwischengelagert haben, betrieb ein 25-jähriger Österreicher. Er holte das Suchtgift an unterschiedlichen Orten in Salzburg ab, brachte es in die Bunkerwohnung und verteilte das Marihuana von dort aus an unterschiedliche Kunden.