Impf-Appell wegen tragischer Familiengeschichte

„Cousin Hias plagten plötzlich dauernde Kopfschmerzen“

Gerti Haas hatte als Kind einen Seelenverwandten, wie sie es nennt. Es war ihr Cousin Hias. Ihr bester Freund, Spielkamerad, Gesprächspartner. Die beiden wuchsen in den 1950er Jahren gemeinsam auf. Doch dann schlug das Schicksal grausam zu. „Hias war 17 und hatte gerade eine Maurerlehre begonnen, als ihn dauernde Kopfschmerzen plagten“, erinnert sich die heute 74-Jährige. Im Spital wurde „Verdacht auf Hirnhautentzündung“ diagnostiziert. Es kam noch schlimmer. „Es war Kinderlähmung“, hat Haas den Schock bei der niederschmetternden Nachricht noch genau in Erinnerung. Heute können sich junge Menschen den Schrecken dieser Diagnose kaum vorstellen. Wie der Name sagt, führt die Erkrankung bei schweren Verläufen zu Lähmungen. Sie gilt in unseren Breiten dank der in den 1950er Jahren entwickelten Impfstoffe als ausgerottet.