Atomenergie: Gewessler will notfalls EU klagen

Die Pläne der EU-Kommission, Atomenergie künftig als „klimafreundlich“ einzustufen, könne den Bau neuer Kernkraftwerke forcieren. Ein „No-Go“ für Österreich - Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler will deshalb nötigenfalls auch den Klageweg beschreiten: „Es ist falsch, dass Atomenergie keinen Klimaschaden hinterlässt - außerdem ist etwa auch die Atommüll-Frage gänzlich ungelöst“, so die Ministerin im „Nachgefragt“-Talk mit Gerhard Koller. Einige Europarechtler geben einer Klage hingegen wenig Chancen. Und da auch 19 weitere Staaten, die Einspruch gegen die EU-Pläne erheben müssten, nicht in Sicht sind, eine schwierige Situation.