Robbie Williams: Auftragsmörder sollte ihn töten

Während der Pandemie habe er zwar auch in England einkaufen gehen können, gleichzeitig leide er aber an Angstzuständen. Außerdem hasse er es, „Fremde zu treffen - aber Fremde möchten mich treffen“, so Williams. Vor allem müsse er, wenn er auf Fans treffe, sehr nett sein, damit man ihn nicht für einen dieser „berühmten Leute, die Ärsche sind“ halte. Denn in Wahrheit wolle er jedem gefallen, gestand Williams. „Ich möchte, dass du denkst, ich bin die netteste Person, die du jemals getroffen hast.“