Inklusives Tanztheater: „Alice im Wünsche-Land“

Modern Dance, Hip-Hop, Kreativtanz, Breakdance sowie Kurse in vielen anderen Stilen umfasst das „Ich bin O.K.“-Tanzstudio-Angebot. Es ist genauso vielfältig wie die Tänzerinnen und Tänzer selbst. Jede und jeder ist willkommen - unabhängig von Alter, Geschlecht oder persönlichen Voraussetzungen. In den 20 Kursen entstehen auch die in regelmäßigen Abständen stattfindenden Tanztheaterproduktionen.