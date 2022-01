Wie 50 Steirer die Welt retten sollen

Schwarmintelligenz als Hebel

Interessenten können sich ab sofort melden, nach einer offenen Bewerbungsphase, die am 6. Februar endet, sollen die Auserwählten am 4. und 5. März zu einem gemeinsamen Workshop zusammenkommen. „Wir setzen auf die so genannte Schwarmintelligenz. Man darf nicht unterschätzen, was dabei herauskommen kann, wenn 50 Leute, die sich noch nie gesehen haben, miteinander arbeiten“, so Holger Heller vom Beratungsunternehmen Quantum, das den Prozess begleiten wird.