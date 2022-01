„Viel mehr Gewerkschafter müssten in Politik sein“

Wie äußert sich das denn?

Ich erlebe zur Zeit so ein bisschen ein Dahintaumeln. Einmal ein bisschen nach links, dann wieder ein bisschen nach rechts. Da brauchen wir mehr Profil. Und das gelingt jetzt, das möchte ich besonders hervorheben, mit dem neuen Landtagsklub. Da sind jetzt Leute mit Ecken und Kanten dabei und die wissen, was sie wollen. Da kommt ein Profil raus. Und so wie ich das im SPÖ-Landtagsklub zur Zeit erlebe, hätte ich es auch ganz gerne in der Landespartei und im Parteivorstand.