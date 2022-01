Mühlviertel & Tirol kämpfen gegen Schrott im All

„Adler-1“ hat abgehoben und kreist nun in 500 Kilometern Höhe um die Erde. Der Auftrag: Weltraumschrott aufspüren! Und mit diesem Müll-Radar spielt Österreich erstmals in der Weltraum-Liga mit. Hinter „Adler-1“ stehen als Finanzier der Goldwörther Investor Christian Federspiel mit seiner „Findus Venture GmbH“ und ein Tiroler Unternehmen, das den wichtigsten Bestandteil des Mini-Satelliten hergestellt hat. „Das ist eine Art Mikrofon“, erklärt der aus Oberösterreich stammende Direktor des Österreichischen Weltraum-Forums Gernot Grömer, das auch bei der Entwicklung mit an Bord war.