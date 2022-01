Ab 15.30 Uhr LIVE: Rutschen die Bayern erneut aus?

Immerhin kehren angefangen bei Kapitän Manuel Neuer über Dayot Upamecano zu Leroy Sane wieder Stützen zurück. Nagelsmann muss abwägen, wie weit die Rückkehrer sind. Lucas Hernández fehlt nach seiner Corona-Infektion weiter, Leon Goretzka und Kingsley Coman sind verletzt. Man werde wieder kreative Lösungen brauchen, kündigte Nagelsmann an. So könnte Marcel Sabitzer in Köln wieder als Außenverteidiger aushelfen. Gegen Gladbach verteidigte der österreichische Internationale an der linken Außenbahn.