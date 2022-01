Witherspoon-Tochter Ava outet sich als pansexuell

Witherspoon: „Niemand sprach mit mir über Sexualität“

Avas Mama Reese Witherspoon ist dafür bekannt, die LGBTQIA+-Community zu unterstützen. In einem Interview verriet die Oscarpreisträgerin jedoch, dass sie selbst erst sehr spät vollständig aufgeklärt worden sei. „Niemand sprach mit mir über Sexualität, als ich ein Teenager war. Ich verstand nicht, was Homosexualität war. Meine Großeltern haben es mir nicht erklärt, meine Eltern haben es mir nicht erklärt. Ich musste es von jemanden lernen, den ich beim Vorsprechen in Los Angeles kennengelernt hatte.“