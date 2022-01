„Sicherster Tresor Europas“ steht mitten in Wien

Europaweit liegt Österreich beim privaten Goldbesitz im Spitzenfeld - an zweiter Stelle hinter der Schweiz. Rund ein Viertel der Österreicher hat schon einmal in Gold investiert. Im Schnitt werden 13 Prozent des Ersparten in Gold angelegt, das ergibt pro Kopf rund 13.300 Euro. Insgesamt befinden sich damit aktuell 561 Tonnen in privaten Händen, mehr als doppelt so viel wie die österreichische Nationalbank an Goldreserven hält (rund 280 Tonnen).