Klagenfurter Rathaus: Es kracht im Gebälk

Bürgermeister Scheider bleibt (noch) gelassen: „Ich denke, die Arbeitsgemeinschaft hält. Aber wenn jemand ständig den Bürgermeister sekkieren will, wird es schwierig.“ Man habe in Klagenfurt keine Zeit für Befindlichkeiten, so Scheider, daher sei eine Arbeitsklausur bereits fixiert. Es wird spannend, ob es ein freies Spiel der Kräfte geben wird oder der Pakt hält. Scheider ist ja direkt gewählter Stadtchef.