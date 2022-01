„War unklar, ob wir Concordia Unglück überleben“

Heinz Schaden war, wie 76 andere Österreicher auch, auf einer bis dato „recht langweiligen Kreuzfahrt“ durch das Mittelmeer unterwegs. Was dann jedoch am Freitag, den 13. Jänner 2012 geschehen sollte, hätte sich so mancher Hollywood-Drehbuchautor nicht auszudenken vermocht. Gegen 20.45 Uhr spürten Passagiere der Costa Concordia „ein paar Minuten lang eine Art Erdbeben am Schiff“ – so fühlte es sich zumindest für Heinz Schaden an, als ein Fels an der Inselküste Giglios ein etwa 70 Meter langes Loch in den Rumpf des Mega-Dampfers riss. „Die Schräglage des Schiffes war schnell so stark, dass man aus den Restaurants hören konnte, wie Geschirr zu Bruch ging.“ Trotz der bedrohlichen Lage fühlte sich Schaden von der Besatzung alleine gelassen. „Entgegen dem Drill bei der Einschiffung, waren nach der Havarie keine Mitglieder der Mannschaft zu sehen, die den Passagieren den Weg hätten weisen können.“ Schaden verließ das Schiff relativ spät, half noch andere Personen zu evakuieren.