Corona legte Defizite in Wiener Notaufnahmen offen

Mängel in der Notaufnahme führten offenbar auch zu komplexen Abläufen. „In der neu errichteten und im Jahr 2019 eröffneten ZNA der Klinik Landstraße war beispielsweise kein Schockraum vorhanden. Das Personal der Rettungsdienste musste daher in eindeutigen Fällen und bei Verfügbarkeit eines Intensivbetts die Notfallpatientinnen bzw. Notfallpatienten in den Intensivbereich des zwölften Stocks bringen. In anderen Fällen war es auch möglich, dass das Intensivteam vom zwölften Stock in die ZNA kam.“ Derartige Abläufe, so zeigte sich der Stadtrechnungshof überzeugt, würden zeitliche und personelle Ressourcen verbrauchen. Eine „normale“ Bettenstation für die Notaufnahme stand übrigens ebenfalls zur Verfügung - im sechsten Stock.