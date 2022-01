Sexueller Missbrauch: 495 Jahre Haft für Pädagogen

Wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs in einem Kindergarten ist ein Pädagoge in Mexiko-Stadt zu knapp 495 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll mindestens 17 Kinder missbraucht haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Er wurde unter anderem wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen.