Rebel Wilson: Mit Volksmusik zum Traumgewicht

35 Kilo hat Rebel Wilson in den letzten Jahren abgespeckt. Geholfen haben ihr dabei auch die Besuche im Vivamayr-Gesundheitsressort in Altaussee in der Steiermark, wie sie immer wieder betont hatte. In einem Interview plaudert die Schauspielerin nun, warum österreichische Volksmusik ihr auf dem Weg zum Traumgewicht geholfen hat und dass sie bei einer Behandlung sogar das Gefühl hatte, wiedergeboren zu werden.