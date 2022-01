Brand in Wien: Flammen schlugen aus Fenstern

Löscheinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr am Montagabend im Wiener Bezirk Ottakring: In einer Erdgeschoßwohnung eines zweistöckigen Hauses war Feuer ausgebrochen, der Bewohner konnte sich gerade noch rechtzeitig vor den Flammen ins Freie retten, erlitt jedoch Verletzungen. Eine weitere Person, die sich in dem Gebäude befand, musste von den Helfern der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden, da das Stiegenhaus massiv verraucht war.