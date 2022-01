Mehr als 1000 Coronafälle zum Schulstart in Tirol

Auch in den anderen Bundesländern sieht man es so: In Kärnten war man bei den Testungen „in etwa auf dem Niveau von vor den Ferien“, so die Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz. Der Schulstart in Niederösterreich verlief auch überwiegend ruhig und problemlos: Laut Angaben der Bildungsdirektion sind die Testungen „gut und in gewohnter Art und Weise verlaufen“. In der Steiermark funktionierte der Auftakt laut Bildungsdirektion ebenfalls sehr gut, es gab keine Cluster oder Zwischenfälle. Im Burgenland sowie in Salzburg ging das Ganze ebenfalls großteils reibungslos über die Bühne. Alles „problemlos“ meldete auch Vorarlberg.