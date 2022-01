Stadt fordert landesweite Test-Richtlinien

„Diese Verantwortung auf die Träger abzuwälzen ist eine Zumutung“, sagt Auinger. Klar gestellt werden muss für ihn wie, wann und wie oft getestet werden soll und ob diese Tests verpflichtend oder freiwillig sind. Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) setzt ja weiterhin auf Freiwilligkeit. Sprich: Sie verlässt sich darauf, dass die Eltern ihre Kinder selbst testen. Das hat am Montag auch teilweise funktioniert. So haben manche Eltern sogar ihre Kinder nach Erhalt der Tests direkt vor den Einrichtungen getestet. Selbst wenn das ein Großteil macht, könnte es mit der Omikronvariante zu wenig sein. Für Auinger ist klar, dass es für die Einrichtungen eine Test-Strategie wie an den Schulen benötigt. Diese soll zumindest als Vorbild dienen. Die Stadt hat übrigens seit September eigene und strenge Regeln für ihre Einrichtungen.