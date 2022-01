Oberösterreicher gefangen auf dem Albtraum-Schiff

Trotz Impfnachweis und negativen Tests in Isolation

„Bevor ich meiner Arbeit nachgehen konnte, musste ich trotz Impfnachweis und negativen PCR-Tests sieben Tage in Isolation sitzen“, so der Filmemacher, der drei Mahlzeiten am Tag vor die Türe geliefert bekam. Es wurde täglich Temperatur gemessen und ein Antigen-Test durchgeführt. Das sei okay. Doch die Differenzierung zwischen Crew und Passagieren beim Testen versteht er nicht.