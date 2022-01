Grazer steht mit Hollywood-Stars vor der Kamera

Der fesche Grazer Swen Temmel hat schon lange beruflich in Los Angeles Fuß gefasst. Stand zuletzt mit Weltstar Al Pacino vor der Kamera, spielte aber auch schon an der Seite von Bruce Willis oder Sylvester Stallone Hauptrollen. Wie es ihm dabei ging und über sein Leben in Hollywood erzählt der Schauspieler in einer neuen Ausgabe von „Ohne Maulkorb“.