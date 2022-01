New York: Mindestens 19 Tote bei Wohnhausbrand

200 Feuerwehrleute seien gegen das Feuer in dem 19-stöckigen Wohnhaus angerückt, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war demnach am Sonntagvormittag (Ortszeit) in einer zweigeschoßigen Wohnung ausgebrochen. Wegen einer geöffneten Tür haben sich die Flammen sehr rasch ausbreiten können, so die Feuerwehr weiter.