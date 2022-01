Warteschlangen vor Teststraßen in Niederösterreich

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Binnen einer Woche haben sich auch hierzulande die Fallzahlen verdreifacht. 1424 Fälle wurden am Sonntag neu bekannt - Tendenz weiterhin klar steigend. Weil am Montag auch die Schulen wieder aufsperren, kam es am Wochenende zu langen Warteschlangen vor vielen Teststraßen im ganzen Land.