Rafael Nadal feiert Comeback mit Melbourne-Titel

Rafael Nadal hat sich nach seiner fünfmonatigen Tour-Pause gleich mit einem Titel zurückgemeldet. Der 35-jährige Spanier gewann am Sonntag das ATP-250-Turnier in Melbourne mit einem 7:6(6),6:3-Finalsieg über den Überraschungsfinalisten, den US-Qualifikanten Maxime Cressy. Für Nadal war es sein 89. Titelgewinn. Er hat damit bereits die 19. Saison in Folge zumindest ein Turnier auf der Tour gewonnen.