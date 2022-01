Baustart für Jahrhundertprojekt

Bis 2027 wird an unterschiedlichen Stellen am zweigleisigen Ausbau gearbeitet. Dann wird ein 15-Minuten-Takt die Bahn attraktiver für die Pendler machen. Neben dem reinen Gleisausbau werden Haltestellen modernisiert und Park&Ride- sowie Bike&Ride-Anlagen errichtet. Ein Punkt ist momentan noch offen: Ob die Strecke bei Anthering näher an den Ort gelegt werden soll, wird noch geprüft.