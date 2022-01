Für Altachs-Damencoach ist die Fitness ein Thema

„Krone“: An welchen Stellschrauben werden Sie drehen?

Summer: Ein großer Schwerpunkt wird die Fitness sein. Ich konnte in den Spielen beobachten, dass die zweite Halbzeit unserer Mannschaft sehr häufig die schlechtere war. Die fußballerischen Fähigkeiten sind definitiv vorhanden. Vor allem die Qualität in der Breite hat sich gravierend verändert in den letzten zweieinhalb Jahren.