Klimawandel: Der Südoststeiermark drohen Tornados

Gewitter und Starkregen als Folge haben wir im Sommer 2021 ja in Graz erlebt. Werden solche Ereignisse häufiger auftreten?

Hierzulande gab es zwar auch in der Vergangenheit immer wieder außergewöhnliche Wettersituationen, aber in letzter Zeit werden diese mehr, das steht fest. Der Starkregen in Graz am 30. Juli 2021 mit bis zu 160 Millimeter Niederschlag in nur drei Stunden – das gab’s noch nie. Aber auch weltweit war 2021 ein außerordentliches Katastrophenjahr: Von der Jahrhundertflut in Deutschland im Juli über den Tornado in Südmähren bis zu der Jahrtausend-Hitze im Westen Kanadas im Juni.