Unglaublich, warum Profi um gelbe Karte bettelte!

Es ist die erste Folge des neuen krone.at-Videoblogs „Scharnoski“ (hier geht‘s zum Making-of-Interview)! Paul Scharner und Ilco Nuamoski, zwei „echte Typen“ des österreichischen Fußballs, schwelgen ab sofort regelmäßig in Erinnerungen an ihre turbulenten Karrieren. Zum Auftakt sinnieren beide über die unnötigsten gelben und roten Karten, die sie kassiert haben. Naumoski lässt dabei mit einer nahezu unglaublichen Geschichte aufhorchen. Weil er als riesiger Partizan-Fan das Belgrader Derby nicht verpassen wollte, holte er sich eine Woche zuvor in Diensten des SV Mattersburg die fünfte „Gelbe“ ab - und zwar auch höchst bizarre Weise, wie er wiederum äußerst unterhaltsam erzählt. Scharner hingegen weiß mit einer ebenso unglaublichen Geschichte rund um die erste rote Karte seiner Karriere, die er vom Schiri sogar unterschreiben ließ, zu glänzen. Sehen Sie hier im Video selbst!