Scharner & Naumoski: „Für Minderjährige verboten!“

Das hat Kultpotenzial. Die ehemaligen Bundesliga-Haudegen Paul Scharner und Ilco Naumoski, beide nicht eben als Parade-Ministranten in die Geschichte eingegangen, starten mit dem neuen Jahr einen Video-Blog auf krone.at. Regelmäßig plaudern die beiden über persönlich Erlebtes - und das ist einiges. „Eigentlich ist es ja für Unter-18-Jährige verboten“, lachen die beiden im Teaser-Interview mit krone.at-Sportchef Michael Fally in der Kantine der Wiener WAF-Gruabn. Außerdem unterhalten sich die drei in diesem Interview über das Phänomen der „echten Typen“. Scharner flapsig: „Arnautovic ist ja heute fast der Einzige, über den ihr berichten könnt.“