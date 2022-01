Knastgenossen fanden Leiche: Strom-Tod in Zelle

Als seine beiden Zellengenossen in der Justizanstalt Suben in Oberösterreich aufwachten, saß ein Russe (45) zusammengesackt auf einem Sessel am Tisch. Er hatte nachts den Strom-Tod erlitten, als er vermutlich am Kabel eines defekten Wasserkochers herumgebastelt hatte. Ob es wirklich so war, soll nun eine Obduktion klären.