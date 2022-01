Illegale Corona-Impfung: US-Lehrerin angeklagt

Laura R. wurde am Neujahrstag verhaftet. Sie hatte einen 17-Jährigen ohne Zustimmung der Eltern gegen das Coronavirus geimpft. Nachdem der Geimpfte zu Hause von dem Besuch bei der Biologieprofessorin erzählt hatte, alarmierte die Mutter des Jugendlichen die Polizei. Diese rückte sofort zur Adresse der Pädagogin aus und nahm sie wegen unbefugter Berufsausübung in Gewahrsam. Der Frau drohen nach dem Strafrecht in New York bis zu vier Jahre Haft.