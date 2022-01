Nur das Klippitztörl bleibt noch international

"Wir machen es für den Nachwuchs“

Auch diesmal schafft man es, 60 Mitarbeiter, die für die Durchführung so eines Rennens gebraucht werden, zu motivieren. Beim nötigen Budget in Höhe von 7000 Euro helfen Land, Tourismusverband Wolfsberg und der ÖSV mit. „Wir machen es für den Nachwuchs, der die Rennen dringend braucht“, so Obmann Anton Leikam, der insgesamt 76 Läuferinnen aus 14 Nationen empfangen kann. Je eine kommt sogar aus den USA, Japan und aus Taiwan.